У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, але отримав тяжке поранення
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
“Подія сталася 24 грудня в Немишлянському районі Харкова. Вранці мешканка мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж та сказав, що вона тепер його заручниця”, - йдеться в повідомленні.
Цю ситуацію побачили випадкові перехожі та зателефонували на спецлінію «102». На місце терміново прибуло керівництво Немишлянського відділу поліції та слідчо-оперативна група.
В ході спілкування з чоловіком поліцейські дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе в якості обміну на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її.
“Поліцейський, опинившись поряд із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав’язалася розмова, поліцейський запропонував злодію закурити. Коли той відволікся на запалювання цигарки, працівник карного розшуку кинувся на зловмисника, але той встиг вдарити його ножем”, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, правоохоронця у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні, зараз його оперують. Зловмисника затримано, наразі із ним працюють слідчі. Жінка-заручниця не постраждала.
Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.