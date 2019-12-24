У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, але отримав тяжке поранення

У Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, яку захопив чоловік із ножем. Під час спроби роззброєння зловмисника працівник карного розшуку отримав ножові поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Подія сталася 24 грудня в Немишлянському районі Харкова. Вранці мешканка мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж та сказав, що вона тепер його заручниця”, - йдеться в повідомленні.

Цю ситуацію побачили випадкові перехожі та зателефонували на спецлінію «102». На місце терміново прибуло керівництво Немишлянського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

В ході спілкування з чоловіком поліцейські дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе в якості обміну на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її.

“Поліцейський, опинившись поряд із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав’язалася розмова, поліцейський запропонував злодію закурити. Коли той відволікся на запалювання цигарки, працівник карного розшуку кинувся на зловмисника, але той встиг вдарити його ножем”, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, правоохоронця у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні, зараз його оперують. Зловмисника затримано, наразі із ним працюють слідчі. Жінка-заручниця не постраждала.

Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.