В Енергодарі чоловік врятував дівчинку, яка провалилася під лід

В центрі Енергодара Запорізької області чоловік врятував 11-річну дівчинку, яка провалилася під кригу в міському парку. В цей час тут було чимало людей, але кинувся рятувати дитину лише один - Олександр Хачко, інші знімали відео.

Сьогодні разом з журналістами чоловік побував на озері, де ледь не сталася трагедія, та провідав дитину, для якої став "хрещеним батьком", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Йшов неподалік від озера, почув дитячий крик "Рятуйте". Озирнувся: навколо були люди, чимало з яких знімали на телефон, як дівчина провалюється під кригу і тоне. Тоне дитина, а вони знімають, наче це шоу", - згадує Олександр.

В Енергодарі співробітник "атомної" врятував дитину, яка провалилась під кригу. Фото: Ольга Звонарева/Укрінформ

Чоловік не вагаючись кинувся на допомогу.

За його словами, він йшов до дитини, розламуючи кригу руками, і думав лише про одне: тільки б встигнути.

"Діставшись дитини, просив її не чіплятись за мене, а слухати, що кажу. Інакше б потонули разом. Витяг її", - розповів чоловік.

На березі вже чекали медики, які рятівника і дівчинку відвезли до лікарні.

"Дитина була в свідомості. Стан середньої тяжкості. Температури тіла - 34 градуси та пришвидшене серцебиття ...Дитина не знаходилась в критичному стані. Її госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де було прийнято рішення почати інфузію зігріваючих розчинів. У лікарні вона перебувала три години, після чого дитину забрали додому батьки", - прокоментувала заступник головного лікаря Ірина Жиркова.

11-річна Лєра навчається у п'ятому класі енергодарської школи №4. За її словами, після уроків вона пішла на озеро разом з однокласницею. Чоловіка, який вчора врятував її життя, сьогодні пригадала, але його імені не знала.

За словами мами Ірини, Лєра спокійна і тиха дитина. Про те, що не можна гуляти на тонкій кризі, знала. Мовляв, мама чимало разів казала про це, але вчора чомусь вирішила зробити навпаки.

Про те, що відбувалося на озері, Ірина Міщанова дізналася від подружки доньки, коли їхала з роботи.

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“Поки їхала, весь час дзвонила їй і питала, що відбувається. Приїхала до лікарні та побачила там Олександра. Він наш хрещений батько, страшно подумати, що було б, якби не він", - сказала Міщанова.

Пізніше з'ясувалося, що Міщанова і Хачко працюють на Запорізькій атомній станції. Він - слюсар служби ремонту турбін, вона - працівниця цеху дезактивації.

Сьогодні співробітники ДСНС передали Олександру Хачку подяку і готують документи, щоб енергодарський рятувальник став номінантом всеукраїнської акції "Герой рятувальник року". Нагородження переможця конкурсу відбудеться в наступному році.