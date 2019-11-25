Рятувальники визволили з крижаної пастки 15 лебедів

У Кагарлицькому районі Київської області рятувальники визволили 15 лебедів з крижаної пастки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“Так, 24 листопада о 9:00 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку лебеді вмерзли у воду. На місце події було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик”, - йдеться у повідомленні.

Щоб визволити птахів, було прорубано близько 200 м льоду.

Фото: kv.dsns.gov.ua