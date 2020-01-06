У Польщі під час пожежі в госпісі - чотири загиблих та 22 постраждалих

У містечку Хойніце на півночі Польщі внаслідок пожежі, що сталася в місцевому госпісі, загинули 4 пацієнти, ще 22 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє RMF24

«У понеділок 4 особи загинули під час пожежі в госпісі у Хойніцах на Помор’ї. Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Госпіталізовано 22 людини», - йдеться в повідомленні.

Пожежу, ймовірно, спричинив кинутий недопалок.

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Одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отруївся димом, як і решта. Офіцер виводив людей, яким загрожувала пожежа.

Фото: PAP