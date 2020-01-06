У Стамбулі пікетували генконсульство США через вбивство генерала Сулеймані.

Про це повідомляє CNN Turk.

«У Стамбулі група пікетувальників зібралася під генеральним консульством США та висловила протест проти вбивства Касема Сулеймані», - йдеться у повідомленні.

У Стамбулі пікетували генконсульство США через вбивство Сулеймані / Фото: cnnturk.com

Протестувальники тримали фото Сулеймані та плакати з антиамериканськими, антибританськими та антиізраїльськими гаслами, викрикували слогани відповідного змісту.

Захід проводився під пильним поліцейським наглядом. Інцидентів зафіксовано не було.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч на 3 січня внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни. Євросоюз закликав всі сторони конфлікту до стриманості, щоб не допустити ескалації насильства, яке становитиме загрозу для усього регіону.