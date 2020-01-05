На виборах президента Хорватії перемагає кандидат від опозиції

У Хорватії ввечері 5 січня 2020 року завершилося голосування у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Total croatia news.

"Згідно з останніми результатами виборів, оприлюдненими о 20:25 за центральноєвропейським часом, колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович переміг чинного президента Хорватії Колінду Грабар-Кітарович та стане новим президентом", - йдеться у повідомленні.

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Представник опозиційної Соціал-демократичної партії Хорватії Міланович набирає 53,37% голосів, тоді як його конкурентка, чинний президент Колінда Грабар-Кітарович отримала підтримку 46,63% виборців.

Нагадаємо: в неділю 5 січня у Хорватії відбулося голосування у другому турі президентських виборів.