На виборах президента Хорватії перемагає кандидат від опозиції
Укрінформ
У Хорватії ввечері 5 січня 2020 року завершилося голосування у другому турі президентських виборів.
Про це повідомляє Total croatia news.
"Згідно з останніми результатами виборів, оприлюдненими о 20:25 за центральноєвропейським часом, колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович переміг чинного президента Хорватії Колінду Грабар-Кітарович та стане новим президентом", - йдеться у повідомленні.
Представник опозиційної Соціал-демократичної партії Хорватії Міланович набирає 53,37% голосів, тоді як його конкурентка, чинний президент Колінда Грабар-Кітарович отримала підтримку 46,63% виборців.
Нагадаємо: в неділю 5 січня у Хорватії відбулося голосування у другому турі президентських виборів.