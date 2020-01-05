Коаліція, очолювана США, зупиняє операцію в Іраку

Міжнародна антитерористична коаліція операції "Непохитна рішучість", очолювана США, зупиняє підготовку в Іраку місцевих сил безпеки та участь в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті операції "Непохитна рішучість".

"Неодноразові ракетні обстріли протягом останніх двох місяців, здійснювані угрупованням "Катаїб Хезболла", призвели до загибелі представників іракських служб безпеки та громадянина США. Зараз ми зобов'язані повністю захищати іракські бази, де розміщуються війська коаліції. Це обмежує нашу здатність проводити тренування з партнерами та надавати допомогу в їх операціях проти терористичного угрупування "Ісламська держава", тому ми припинили цю діяльність", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тимчасове припинення операції викликане збільшенням кількості атак на бази коаліції в Іраку. У коаліції зазначили, що таке рішення може бути переглянуте.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

З зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.