Папа Римський закликав США та Іран до діалогу
Про це повідомляє Newsmax.
"Я закликаю всі сторони дотримуватися діалогу та самообмеження, відкидаючи дух ворожості", - сказав він.
Виступаючи на недільній молитві у Ватикані, Папа Римський не згадував Іран прямо, але відзначив “жахливе напруження у повітрі, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу”.
"Війна приносить лише смерть та руйнування", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».
Американський президент Дональд Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерану.