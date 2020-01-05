Папа Римський закликав США та Іран до діалогу

Папа Римський Франциск закликав Вашингтон та Тегеран до діалогу та стриманості на фоні зростання напруження після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Newsmax.

"Я закликаю всі сторони дотримуватися діалогу та самообмеження, відкидаючи дух ворожості", - сказав він.

Виступаючи на недільній молитві у Ватикані, Папа Римський не згадував Іран прямо, але відзначив “жахливе напруження у повітрі, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу”.

"Війна приносить лише смерть та руйнування", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Американський президент Дональд Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерану.