У Нідерландах знову знайшли конверт з вибухівкою

Цього разу конверт з вибухівкою виявили у поштовому сортувальному центрі в Роттердамі.

Про це повідомляє NOS.

“Конверт з вибухівкою був знайдений у центрі сортування пошти PostNL у Роттердамі. Це вже восьме таке послання”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, конверт з вибухівкою виглядав так само, як і попередні виявлені.

У центрі сортування пошти вирішили не проводити евакуацію, конверт не відкривали. Небезпечну знахідку фахівці оперативно забрали з будівлі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах за останні два тижні різні адресати у різні дні отримували послання з вибухівкою. Такі послання отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Досі незрозуміло, який зв’язок між цими різними компаніями.