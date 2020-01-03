В Амстердамі знову знайшли конверт з вибухівкою

Ще одне послання з вибухівкою знайшли в Нідерландах - в готелі Okura в місті Амстердам. Співробітники готелю одразу викликали правоохоронців.

Про це повідомляє NOS.

“Знахідка має ті ж самі характеристики, що і послання, виявлені минулого тижня в різних компаніях в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті”, - йдеться у повідомленні.

Поліція не повідомляє про підозрюваних та можливий мотив. Постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах минулого тижня різні адресати у різні дні отримували послання з вибухівкою. Такі послання отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Досі незрозуміло, який зв’язок між цими різними компаніями.

Фото: ANP