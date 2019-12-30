Неподалік Барселони стався вибух у церкві — є тяжкопоранені

У муніципалітеті Сентелес неподалік Барселони, столиці іспанської провінції Каталонія, в ході традиційного фестивалю сосни у понеділок стався вибух, через що 14 осіб зазнали травм.

Про це повідомляє El Mundo.

«Щонайменше 14 людей постраждали в понеділок у результаті вибуху на дзвіниці в одній з церков в муніципалітеті Сентеллес поблизу Барселони. Вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають «галехадорами», спробував скористатися мішком з порохом», - йдеться в повідомленні.

Після вибуху у соцмережах почали поширювати фото і відео, на яких видно, як над дзвіницею піднімається дим.

На місце були спрямовані чотири пожежних бригади, які згодом повідомили, що в результаті вибуху структурних пошкоджень дзвіниці немає.

Через вибух опіки різного ступеня тяжкості отримали 14 людей.

Швидкі доставили трьох постраждалих у тяжкому стані до лікарні в Барселоні. Також медики надали допомогу іншим 11 постраждалих на місці події.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

Фестиваль, який через вибух зупинили, полягає в тому, щоб повісити сосну догори зрізом в церкві Санта-Колома-де-Сентелес, після того як її зрубали у сусідньому лісі.

«Галехадори», яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.