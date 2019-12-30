Станцію метро "Хрещатик" закрили — поліція шукає вибухівку

У Києві через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" наразі закрита на вхід та вихід. Також не працює перехід на станцію "Майдан незалежності".

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook. "Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні. Читайте також: Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили — шукають вибухівку Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.