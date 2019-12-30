Станцію метро

Станцію метро "Хрещатик" закрили — поліція шукає вибухівку

Укрінформ
У Києві через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" наразі закрита на вхід та вихід. Також не працює перехід на станцію "Майдан незалежності".

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

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