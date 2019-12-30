Станцію метро "Хрещатик" закрили — поліція шукає вибухівку
Укрінформ
У Києві через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" наразі закрита на вхід та вихід. Також не працює перехід на станцію "Майдан незалежності".
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.
"Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.