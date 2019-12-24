Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили — шукають вибухівку

У Києві через повідомлення про мінування зачинено на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності" та пересадку.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ініціює посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про замінування. Відповідний проєкт закону погоджено на засіданні. Законопроєктом посилюється відповідальність за такий вид злочину. Зокрема, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Крім того, посилюється відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування критично важливих об'єктів інфраструктури – передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.