Російський журналіст, який засуджує війну проти України, попросив притулок у Грузії

Громадський активіст, журналіст-розслідувач із Єкатеринбурга Юрій Ізотов звернувся до влади Грузії з проханням надати йому політичний притулок.

Про це Ізотов розповів у коментарі Крим.Реалії.

«Щодо мене проводилася дослідча перевірка за мої пости у соціальних мережах з даними силовиків, які розганяли літні московські мітинги. Хоча вона закінчилася відмовою в порушенні кримінальної справи, я чудово розумію, що по відношенню до мене в будь-який момент можуть сфабрикувати будь-яку справу і оголосити в розшук», – наголосив Ізотов.

За словами журналіста, поданням запиту про притулок він «захищається від можливої видачі в Росію».

«Зараз я разом із колегою відкриваю в Грузії неурядову організацію, яка займатиметься захистом прав російських політв'язнів. У Росії люди, які займаються такою діяльністю, теж можуть стати жертвами репресій. Мені здається, що перебуваючи тут я зможу зробити більше», – сказав він.

Зазначається, що Юрій Ізотов залишив Росію в грудні 2016 року. На батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування за участь в антивоєнних акціях в Києві.

У липні 2016 року Ізотовим зацікавилася ФСБ Росії, коли він повертався з Луганської області, де, як волонтер, допомагав місцевим жителям відновлювати зруйновані від бойових дій будинки. Активісту погрожували псуванням закордонного паспорта і порушенням кримінальної справи.