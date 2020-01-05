Бойовики "Аль-Шабааб" атакували американську військову базу в Кенії

На північному узбережжі Кенії в окрузі Ламу бойовики радикального угруповання "Аль-Шабааб" атакували військову базу.

Про це повідомляє The Defence Post.

"Бойовики сомалійської групи "Аль-Шабааб" у неділю здійснили напад на військову базу, яку використовують американські та кенійські збройні сили на узбережжі провінції Ламу", - йдеться у повідомленні.

Речник збройних сил Кенії полковник Пол Ньюгуна зазначив, що спробу нападу було успішно відбито. Наразі знайдено чотири тіла нападників. Повітряний простір у безпеці.

Угруповання "Аль-Шабааб" взяло на себе відповідальність за напад, заявивши, що "успішно штурмувало сильно укріплену військову базу та взяло під контроль частину об'єкту".