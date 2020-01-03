У Нідерландах розшукують невідомого, який розсилає бізнесменам вибухівку

Одразу кілька фірм у різних містах Нідерландів отримали листи, всередині яких виявилися вибухові речовини.

Про це повідомляє NOS.

“Листи з вибухівкою виявили минулого тижня в кількох різних компаніях, що діють в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, хоча небезпечні послання виявили ще минулого тижня, відомо про них стало тільки тепер.

У жодному випадку вибухівка не спрацювала. Однак, за словами правоохоронців, вона могла завдати серйозних травм.

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Серед адресатів - заправка й готель в Амстердамі, фірма з продажу автомобілів в Роттердамі, а також агентство нерухомості в Утрехті.

Поки що незрозуміло, який зв’язок між цими підприємствами, пише видання. Але поліція припускає, що всі листи відіслала одна й та сама особа, і таких небезпечних послань може бути більше.

Поліція вживає заходів для встановлення особи зловмисника.