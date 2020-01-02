Гілларі Клінтон стала ректором британського університету

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон стала ректором університету Квінс у британському Белфасті (Північна Ірландія).

Про це повідомляється на сайті вишу.

«Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від королеви в жовтні 2018 року, стане 11-м ректором університету - і першою жінкою на цій посаді», - йдеться в повідомленні.

Гілларі Клінтон у Twitter назвала це призначення великою честю.

It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 січня 2020 р.

«Це місце, до якого я дуже прив'язана, з яким за ці роки у мене склалися міцні стосунки», - наголосила колишня перша леді США.

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Як зазначили в університеті Квінс, Клінтон обійматиме посаду ректора протягом п'яти років, починаючи з 1 січня 2020 року.

Фото: qub.ac.uk