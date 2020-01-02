У Нідерландах збитки після новорічного святкування оцінили у €15 мільйонів
Про це повідомляє NOS.
“За попередньою оцінкою страховиків, під час новорічного святкування було завдано збитків автомобілям та будинкам щонайменше на 15 мільйонів євро”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежна служба отримала загалом 4340 повідомлень, що на 118 більше, ніж у попередні роки.
Особливу увагу під час цьогорічного святкування було приділено Гаазі, де відбувалися акції протестів через заборону традиційного новорічного багаття. Люди розводили вогнища просто на вулиці.
У Гаазі 31 грудня сталося 33 пожежі, що на п’ять більше, ніж минулого року.
Як повідомляв Укрінформ, торік у Гаазі під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин.
Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів.
Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.
Як встановила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак не втрутився.
Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття.
Фото: ERIK HAVERHALS ANP