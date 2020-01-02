У Нідерландах збитки після новорічного святкування оцінили у €15 мільйонів

У Нідерландах страховики підрахували збитки після святкування Нового року. Вони становлять щонайменше 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє NOS.

“За попередньою оцінкою страховиків, під час новорічного святкування було завдано збитків автомобілям та будинкам щонайменше на 15 мільйонів євро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежна служба отримала загалом 4340 повідомлень, що на 118 більше, ніж у попередні роки.

Особливу увагу під час цьогорічного святкування було приділено Гаазі, де відбувалися акції протестів через заборону традиційного новорічного багаття. Люди розводили вогнища просто на вулиці.

У Гаазі 31 грудня сталося 33 пожежі, що на п’ять більше, ніж минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, торік у Гаазі під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин.

Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів.

Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.

Як встановила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак не втрутився.

Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття.

Фото: ERIK HAVERHALS ANP