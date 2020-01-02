Дрон українця впав на відомий костел у центрі Кракова

У середу, 1 січня, дрон 24-річного громадянина України впав на одну з найвідоміших у Польщі культових споруд – Маріацький костел у Кракові.

Українець сам попросив рятувальні служби та поліцію зняти дрон з даху історичної споруди, утім польські правоохоронці можуть притягнути його до відповідальності, інформує tvn24.pl.

“Ми подумаємо над тим, чи притягувати чоловіка до відповідальності за загрозу для життя і здоров’я інших людей. Головний ринок (Кракова – ред.) – це місце, яке відвідується дуже багатьма людьми”,- наголосив речник поліції Малопольського воєводства Себастіан Глень.

За інформацією поліції, молодий чоловік втратив керування над дроном під час його перельоту над костелом.

На місце прибули рятувальники, які за допомогою пожежної драбини зняли безпілотний пристрій з даху будівлі.

У результаті падіння дрона культова споруда не постраждала.

Фото: tvn24.pl