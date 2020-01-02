Дрон українця впав на відомий костел у центрі Кракова

Дрон українця впав на відомий костел у центрі Кракова

Укрінформ
У середу, 1 січня, дрон 24-річного громадянина України впав на одну з найвідоміших у Польщі культових споруд – Маріацький костел у Кракові.

Українець сам попросив рятувальні служби та поліцію зняти дрон з даху історичної споруди, утім польські правоохоронці можуть притягнути його до відповідальності, інформує tvn24.pl.

“Ми подумаємо над тим, чи притягувати чоловіка до відповідальності за загрозу для життя і здоров’я інших людей. Головний ринок (Кракова – ред.) – це місце, яке відвідується дуже багатьма людьми”,- наголосив речник поліції Малопольського воєводства Себастіан Глень.

За інформацією поліції, молодий чоловік втратив керування над дроном під час його перельоту над костелом.

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На місце прибули рятувальники, які за допомогою пожежної драбини зняли безпілотний пристрій з даху будівлі.

У результаті падіння дрона культова споруда не постраждала.

Фото: tvn24.pl

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