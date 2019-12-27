Наступного року в Польщі з'являться ще чотири міста

З 1 січня 2020 року чотирьом населеним пунктам Польщі буде повернуто міський статус, яким вони володіли ще в XIX сторіччі.

Про це інформує Rzeczpospolita.

Як зазначається, статус міста набуде населений пункт Червінськ у Мазовецькому воєводстві на сході країни. Два міста з’являться в Лодзькому воєводстві (центр Польщі): Лютутув і Пйонтек. Крім того, на одне місто більше (Клімонтув) стане у південному Свентокшиському воєводстві.

Ці чотири населені пункти колись уже мали статус міста, але втратили його рішенням влади Російської імперії (до якої належали) за допомогу учасникам повстання 1863-1864 років.

Таким чином, кількість міст у Польщі з 1 січня 2020 зросте до 944.

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Аби отримати статус міста, населеному пункту в Польщі треба мати міську архітектуру та не менше 2 тисяч населення, більша частина якого не займається сільським господарством.