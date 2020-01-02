Кількість загиблих від повені в Індонезії зросла до 16
Про це повідомляє АР.
Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих Ще понад 31 тисяча осіб були змушені залишити свої будинки.
Villa Nusa Indah 1 bekasi.. 😓 pic.twitter.com/DJVUgKofYE— MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 січня 2020 р.
Затоплені щонайменше 169 мікрорайонів. Рівень води подекуди сягав 2,5 метри, викликавши зсуви у районах Богор і Депок у передмісті Джакарти. Аби уникнути надзвичайної ситуації, у місті відключили електроенергію та воду.
Halo @BNPB_Indonesia di villa nusa 1 dan 2 bekasi butuh bantuan.. Permukaan air terus naik butuh team rescue secepatnya— MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 січня 2020 р.
Banyak keluarga yg terjebak.. @RadioElshinta pic.twitter.com/5z78m7tc9k
Повені також затопили злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту, який через це довелося закрити.
Наслідки негоди ліквідовують понад 100 тисяч рятувальників.
Головне фото: twitter.com/ajplus