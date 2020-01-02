Кількість загиблих від повені в Індонезії зросла до 16

Щонайменше 16 осіб загинули у столиці Індонезії Джакарті через сильні дощі та повені.

Про це повідомляє АР.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих Ще понад 31 тисяча осіб були змушені залишити свої будинки.

Затоплені щонайменше 169 мікрорайонів. Рівень води подекуди сягав 2,5 метри, викликавши зсуви у районах Богор і Депок у передмісті Джакарти. Аби уникнути надзвичайної ситуації, у місті відключили електроенергію та воду.

Halo @BNPB_Indonesia di villa nusa 1 dan 2 bekasi butuh bantuan.. Permukaan air terus naik butuh team rescue secepatnya

Banyak keluarga yg terjebak.. @RadioElshinta pic.twitter.com/5z78m7tc9k — MuslimGarisLucu (@muslimGL) 1 січня 2020 р.

Повені також затопили злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту, який через це довелося закрити.

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Наслідки негоди ліквідовують понад 100 тисяч рятувальників.

Головне фото: twitter.com/ajplus