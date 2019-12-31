Трамп назвав дату завершення торговельної війни з Китаєм

15 січня 2020 року Сполучені Штати Америки та Китай підпишуть першу частину великої торгової угоди, що може покласти край митним війнам між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє президент США Дональд Трамп у Twitter.

"Я підписуватиму першу частину нашої величезної та всеосяжної торговельної угоди з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться у Білому домі. На ній будуть присутні високопоставлені представники Китаю. Пізніше я вирушу до Пекіна, де розпочнуться переговори щодо другої частини угоди", - йдеться у дописі Трампа.

Як повідомлялося, за президентства Трампа США кілька разів підвищували мита на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.

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МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США та Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.

Пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування впроваджених мит.

Фото: The White House