У Штатах легкомоторний літак впав на будинок

У передмісті Вашингтона в неділю зазнав катастрофи легкомоторний літак, який врізався в будинок на колесах, льотчик загинув.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Літак, за інформацією пожежної служби, вилетів з аеропорту в місті Колледж-Парк, що біля Вашингтона і, пролетівши близько 10 кілометрів (відповідно до google maps), розбився в районі міста Ланхем. У літаку перебував лише пілот, який загинув.

Про причини падіння паління літака не повідомляється. Не відомо також, чи знаходився хтось у будинку на колесах.