Ексміністра інформації В’єтнаму засудили на довічне за корупцію

Колишній міністр інформації та комунікацій В’єтнаму Нгуєн Бак Сон, який обіймав цю посаду в 2011-2016 роках, засуджений до довічного тюремного ув’язнення за хабарі та зловживання повноваженнями.

Про це повідомляє The New York Times.

"В’єтнамський суд у суботу засудив колишнього міністра інформації та комунікацій на довічне, визнавши його винним в отриманні хабарів на суму 3 мільйони доларів у межах справи про одну з найбільших у країні телекомунікаційних компаній MobiFone", - йдеться в повідомленні.

Окрім Нгуєн Бак Сона, обвинувальний вирок ухвалено стосовно ще 13 осіб, в тому числі і його наступника на посаді міністра інформації та комунікацій Чіонг Мінь Туана (2016-2018 роки).

Нагадаємо: масштабне розслідування щодо компанії MobiFone в'єтнамська влада вела з початку 2018 року. Кілька років тому стільниковий оператор, порушивши регламент фінансово-господарської діяльності держкомпаній, придбав 95% акцій AVG і почав надавати послуги платного телебачення під своїм брендом. Правоохоронні органи запідозрили наявність корупційної складової в домовленості між двома фірмами та ініціювали їх перевірку. Було встановлено, що угода проведена з численними порушеннями, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 7 трлн донгів (понад 300 млн доларів).

Спочатку Нгуєн Бак Сон і Чіонг Мінь Туан були заарештовані за звинуваченням у перевищенні посадових повноважень, у квітні цього року правоохоронні органи пред'явили їм додаткові звинувачення в отриманні хабарів за сприяння укладенню незаконної оборудки.