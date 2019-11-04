У В'єтнамі затримали ще вісім осіб у справі вантажівки з 39 трупами

Поліція В'єтнаму затримала вісьмох осіб у зв'язку із загибеллю 39 громадян В'єтнаму, тіла яких було знайдено в автоконтейнері в британському Ессексі.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на місцеву поліцію.

“Поліція В'єтнаму затримала вісьмох осіб у зв'язку із загибеллю 39 людей, яких було знайдено в автоконтейнері в Ессексі минулого місяця”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у п'ятницю, 1 листопада, у В'єтнамі затримали двох людей у зв'язку із загибеллю 39 осіб у вантажівці в Британії.

Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.