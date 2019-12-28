У Єгипті в результаті другої ДТП за день загинули 22 особи
Укрінформ
В результаті аварії за участю мікроавтобуса у північному Єгипті загинули щонайменше 22 людини і ще 8 поранені.
Про це повідомляє АР.
"В результаті аварії, яка сталася на шосе, що зв'язує міста Порт-Саїд і Дамієтта, загинули щонайменше 22 людини", - йдеться в повідомленні.
Ще вісім людей отримали поранення, деякі з них важкі.
Загинули в основному робітники, чий мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на шосе у Порт-Саїді в північному Єгипті.
Раніше повідомлялося про іншу аварію в східній єгипетській провінції Суец, де в результаті зіткнення двох автобусів з вантажівкою загинули шестеро людей і ще 24 - постраждали.
Фото: Egypt Independent