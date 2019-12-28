В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою, є загиблі й постраждалі
Укрінформ
Унаслідок зіткнення двох туристичних автобусів із вантажівкою в східній єгипетській провінції Суец загинуло шестеро людей, ще 24 постраждалі.
Про це повідомляє Egypt Independent.
“Шестеро людей загинуло та 24 постраждали у суботу в результаті зіткнення двох (туристичних — ред.) автобусів із вантажівкою на дорозі Сокна-Зафарана в провінції Суец”, - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників, постраждали туристи з Індії та Малайзії. Серед загиблих є також єгипетській охоронець.
Нині прокуратура розслідує справу, аби встановити всі обставини смертельної ДТП.
Фото: egyptindependent.com.