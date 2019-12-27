В італійських горах загинули троє альпіністів

На найвищій горі італійських Апеннін - Гран Сассо - загинуло троє альпіністів.

Про це повідомляє ANSA.

“У четвер на найвищій горі Апеннін - Гран Сассо загинуло троє альпіністів”, - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих - двоє італійців, 25 і 28 років. Вони зірвалися з висоти кілька тисяч метрів після того, як послизнулися на льоді й снігу. 48-річна німкеня загинула в результаті сходу лавини на висоті 2500 метрів.

Зазначається, що ще двох альпіністів накрили лавина біля гори Монте Ветторе, проте, вони змогли вибратися живими.

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Як повідомлялося, в районі гірськолижного курорту Анкогель на півдні Австрії, де зійшли відразу три лавини, працюють десятки рятувальників.