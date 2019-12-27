Кількість жертв тайфуну "Фанфон" на Філіппінах зросла до 28

Кількість загиблих унаслідок тайфуну "Фанфон" на Різдво зросла до 28 осіб.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеву владу.

"Кількість осіб, які загинули у результаті обрушення на Філіппіни тайфуну в період Різдва, зросла до 28", - йдеться у повідомленні.

Тайфун "Фанфон" спричинив потужні повені і зруйнував будинки в кількох провінціях країни. За даними Національної ради з управління ризиками стихійних лих, 12 людей зникли безвісти.

Через тайфун також евакуювали понад 58 000 осіб.

Повідомляється, що кількість жертв може збільшитися: "Існує імовірність того, що кількість жертв все ще зросте. Ми сподіваємося, що цього не станеться", - заявив представник агентства з надзвичайних ситуацій Марк Тімбал.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих унаслідок стихійного лиха.

Фото: rte.ie