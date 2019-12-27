Lufthansa може завершити рік страйком

Працівники німецької авіакомпанії Lufthansa мають намір провести черговий страйк ще до кінця поточного року.

Про це повідомляє Spiegel.

«Якщо ви хочете летіти з Lufthansa в найближчі дні, вас можуть очікувати проблеми. Профспілка стюардів Ufo готує черговий страйк», - повідомляє видання.

Як зазначається, Ufo збирається надати інформацію про конкретний час страйку у п'ятницю о 17:00 на власному YouTube-каналі.

Причиною анонсованого страйку є давній спір щодо заробітної плати. Протягом різдвяних свят зацікавлені сторони намагалися знайти рішення, але переговори виявилися невдалими.

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Раніше відбулися попереджувальні страйки на чотирьох дочірніх підприємствах Lufthansa, а також дводенний страйк в материнській компанії. Через це у листопаді було скасовано близько 1500 рейсів, що зачепило майже 200 тис. пасажирів.