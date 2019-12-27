Lufthansa може завершити рік страйком

Lufthansa може завершити рік страйком

Укрінформ
Працівники німецької авіакомпанії Lufthansa мають намір провести черговий страйк ще до кінця поточного року.

Про це повідомляє Spiegel.

«Якщо ви хочете летіти з Lufthansa в найближчі дні, вас можуть очікувати проблеми. Профспілка стюардів Ufo готує черговий страйк», - повідомляє видання.

Як зазначається, Ufo збирається надати інформацію про конкретний час страйку у п'ятницю о 17:00 на власному YouTube-каналі.

Причиною анонсованого страйку є давній спір щодо заробітної плати. Протягом різдвяних свят зацікавлені сторони намагалися знайти рішення, але переговори виявилися невдалими.

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Раніше відбулися попереджувальні страйки на чотирьох дочірніх підприємствах Lufthansa, а також дводенний страйк в материнській компанії. Через це у листопаді було скасовано близько 1500 рейсів, що зачепило майже 200 тис. пасажирів.

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