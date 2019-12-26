У Швейцарії зійшла лавина, проводять пошукову операцію

Унаслідок сходу лавини на гірськолижному схилі в місті Андерматт, що у центральній частині Швейцарії, двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Swiss Info.

"У четвер вранці на гірськолижному курорті Андерматт, що в кантоні Урі у центральній частині Швейцарії, на гірськолижну трасу зійшла лавина. Двох людей з незначними травмами врятували, але влада кантону побоюється, що ще кілька осіб можуть бути поховані під снігом. Триває масштабна рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався о 10.50 за місцевим часом.