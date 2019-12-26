У Мінську затримали організатора акцій проти інтеграції з РФ
Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».
«Політик Павло Северинець, який є організатором грудневих акцій проти інтеграції з Росією, 26 грудня знову затриманий. Біля під'їзду його чекали співробітники ОМОН. Коли Северинець вийшов на вулицю - його затримали. Відомо, що відвезли його в РУВС Центрального району », - повідомляють білоруські правозахисники.
У четвер в суді Фрунзенського району опозиціонера мали судити за заклик до участі в першій акції проти інтеграції, яка пройшла 7 грудня. «Чи пройшов суд без нього - поки невідомо», - відзначили правозахисники.
Раніше Северинець вже був засуджений до 15 діб арешту за організацію акції протесту в той день, але поки не відбував покарання. За інформацією правозахисників, у четвер також почалися суди над учасниками масових акцій, які пройшли в Мінську 7 і 8 грудня. На цей день заплановано більше 15 судових засідань.
Як повідомлялося, 7-8, 20-21 грудня в центрі Мінська на тлі переговорів президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна пройшли несанкціоновані акції проти «поглибленої інтеграції» двох країн, що загрожує поглинанням Білорусі Росією. Заходи пройшли без затримань. Ще одна акція протесту анонсувалася опозицією на 29 грудня.