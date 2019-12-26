У Мінську затримали організатора акцій проти інтеграції з РФ

У Мінську затримали організатора акцій проти інтеграції з РФ

Укрінформ
Співголову оргкомітету зі створення партії "Білоруська християнська демократія" (БХД) Павла Северинця, який виступав одним з організаторів грудневих акцій проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії, затримали в Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

«Політик Павло Северинець, який є організатором грудневих акцій проти інтеграції з Росією, 26 грудня знову затриманий. Біля під'їзду його чекали співробітники ОМОН. Коли Северинець вийшов на вулицю - його затримали. Відомо, що відвезли його в РУВС Центрального району », - повідомляють білоруські правозахисники.

У четвер в суді Фрунзенського району опозиціонера мали судити за заклик до участі в першій акції проти інтеграції, яка пройшла 7 грудня. «Чи пройшов суд без нього - поки невідомо», - відзначили правозахисники.

Читайте також: У Білорусі поновили справу про зникнення в дев'яностих глави МВС Захаренка

Раніше Северинець вже був засуджений до 15 діб арешту за організацію акції протесту в той день, але поки не відбував покарання. За інформацією правозахисників, у четвер також почалися суди над учасниками масових акцій, які пройшли в Мінську 7 і 8 грудня. На цей день заплановано більше 15 судових засідань.

Як повідомлялося, 7-8, 20-21 грудня в центрі Мінська на тлі переговорів президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна пройшли несанкціоновані акції проти «поглибленої інтеграції» двох країн, що загрожує поглинанням Білорусі Росією. Заходи пройшли без затримань. Ще одна акція протесту анонсувалася опозицією на 29 грудня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-