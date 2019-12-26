У Білорусі поновили справу про зникнення в дев'яностих глави МВС Захаренка

Слідчий комітет Білорусі поновлює кримінальне розслідування у справі про зникнення в 1999 році тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка.

Відповідне повідомлення зі Слідчого комітету за підписом начальника відділу, слідчого Юрія Варавка отримав правозахисник Олег Волчек, передає Радіо Свобода.

"Згідно з повідомленням Слідчого комітету, розслідування у справі Захаренка поновлене 18 грудня – через два дні після резонансного інтерв’ю Deutsche Welle, в якому Юрій Гаравський, який назвав себе бійцем білоруського «ескадрону смерті», розповів, як брав участь у викраденні і вбивстві противників Олександра Лукашенка 20 років тому", - йдеться у публікації.

В інтерв’ю виданню Deutsche Welle 16 грудня Гаравський розповів, що в 1999–2003 роках, будучи бійцем Спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС (СОБР), брав участь у викраденні і вбивстві міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, ексглави Центрвиборчкому Віктора Гончара і його друга, бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію.

Гаравський стверджує, що опонентів Лукашенка викрали і вбили бійці спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі під командуванням Дмитра Павличенка.

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Він сказав, що особисто брав участь у викраденнях і вбивствах і може вказати місця поховання вбитих на карті.

Тепер Гаравський перебуває в альпійському регіоні однієї із німецькомовних країн.

Як відомо, міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка 7 травня 1999 року бійці СОБРу викрали в центрі Мінська.

Формально справу про зникнення в 1999 році опонентів Олександра Лукашенка Юрія Захаренка, Віктора Гончара, Анатолія Красовського, а також оператора білоруського корпункту ОРТ Дмитра Завадського закрили у 2019 році – у зв'язку закінченням терміну давності.

Щодо вбивства останнього, Гаравський стверджує, що участі в ньому не брав, але розповів, що в день зникнення журналіста «його хлопці виходили на роботу».

Фото: Радіо Свобода.