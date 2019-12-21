У Мінську знову вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією

У Мінську 21 грудня розпочинається черговий мітинг проти інтеграції Білорусі та Росії.

Як повідомляє TUT.by, це вже четверта акція за останні два тижні.

Мітинг, як і всі попередні рази, не погоджений з владою.

Білоруський політик Павло Северинець, який прийшов на Жовтневу площу, пояснив, що цей мітинг організовували «депутати незалежності» - депутати 12-го скликання Верховної ради, і який саме у них план, він досі не знає. За його словами, 28 дорожніх карт щодо інтеграції, які готові до підписання, - це загроза.

У Мінську люди знову зібралися на мітинг проти інтеграції з Росією / Фото: news.tut.by

«Тому акції протесту треба продовжувати, шукати нові ідеї для них», - сказав політик.

На 14 годину на Жовтневій зібралося з десяток активістів з прапорами Білорусі. Автозаків навколо площі не видно, але співробітники міліції в штатському традиційно спостерігають за присутніми й знімають їх на камери.

Співробітники ГУВС в мегафон оголосили, що акція є незаконною, і переконливо попросили розійтися. У відповідь на це присутні дістали свистки й почали засвистувати міліціонера.

Напередодні в центрі Мінська на акцію проти інтеграції з Росією і переговорів президентів Білорусі й РФ Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним, за різними оцінками, зібралося від 700 до 1100 осіб. Колона пройшла проспектом Незалежності до Будинку уряду і через вулицю Немигу і Зибіцьку повернулася до Жовтневої площі, де вишикувалася в «живий ланцюг».

Дві перші акції пройшли 7 і 8 грудня, напередодні й в день переговорів президентів Білорусі й Росії. Після цього міліція провела з учасниками масових акцій профілактичні бесіди, попередивши про порушення закону, на частину учасників склали протоколи за ст. 23.34 КпАП (Участь у несанкціонованому масовому заході).

Один з організаторів акцій Павло Северинець розповів, що в плані на 21 грудня лише проведення мітингу на Жовтневій площі. Хода не передбачена.

Як повідомляв Тelegraf, 20 грудня з 12:00 до 13:00 на Жовтневій площі у Мінську мав відбутися мітинг на підтримку інтеграції Білорусі та Росії. Однак на нього прийшли одні лише журналісти.