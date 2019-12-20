“Жодних союзів з імперською Росією”: у Мінську проходять акції проти інтеграції з РФ

У центрі Мінська ввечері 20 грудня близько півтори тисячі людей, переважно молодь, провели ходу і мітинг біля Будинку уряду, протестуючи проти інтеграції з РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, учасники акції тримають у руках плакати «Ні окупації, ні аншлюсу», «Молодь за незалежність», «Ніяких союзів з імперською Росією», «Домовмося так: ми тут, а ви там», а також банер з цитатою президента Лукашенка: «На хрена нам така інтеграція».

Біля будівлі КДБ Білорусі люди скандували «Ганьба!», а також прызвища політичних опонентів режиму і журналіста, які зникли наприкінці 1990-х років, а їхніх тіл досі не знайшли. Мітингувальники несли плакати з портретами зниклих політиків і журналіста Завадського.

Варто зазначити, що організатори проросійської акції «Безсмертний полк» закликали білорусів удень 20 грудня прийти на мітинг за інтеграцію з Росією, проте охочих не знайшлося.

Сьогодні у російському Санкт-Петербурзі відбувся черговий раунд переговорів щодо інтеграційного плану між президентами Росії й Білорусі Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, проте сторони не дійшли згоди щодо низки спірних питань. Зокрема, за словами міністра економічного розвитку Росії Максима Орєшкіна, йдеться про "три блоки питань" - в нафтовій, газовій та податковій сферах. Водночас він зазначив, що повністю узгоджені питання в сфері сільського господарства, зв'язку, митниці та регулювання алкогольного ринку.

Як відомо, переговори Путіна і Лукашенка розпочалися в грудні 2018 року. У вересні 2019 року прем'єр-міністри двох країн парафували програму економічної інтеграції. 7 грудня глави двох держав провели зустріч у Сочі, однак угоди про поглиблення інтеграції не підписали.

Попередній текст домовленостей не представлений офіційно. За інформацією низки ЗМІ, мова йде про тіснішу економічну інтеграцію, включно зі створенням єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил в митній і енергетичній сферах.

фото: RFE/RFL