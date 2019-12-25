Папа Франциск згадав Україну у різдвяному посланні

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну, побажавши країні досягнення конкретних рішень для міцного миру.

Трансляцію виступу понтифіка опублікував канал Euro News.

"Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру", - сказав понтифік.

У своєму посланні папа Франциск говорив про світову політику і помолився за кілька країн, зокрема за Ємен, Ліван, Венесуелу, Ірак, Уганду і Сирію, де від війни страждають діти.

Під час різдвяної меси понтифік також заявив, що Господь любить всіх людей: "Різдво нагадує нам, що Бог продовжує нас любити усіх, навіть найгірших із нас", — зазначив Франциск.

У ніч на 25 грудня в Базиліці святого Петра проходила нічна Різдвяна Літургія під проводом Святійшого Отця Папи Римського Франциска.

Сьогодні весь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

В Україні 25 грудня став державним вихідним у 2017 році.

Фото: vaticannews.va