Папа Франциск згадав Україну у різдвяному посланні
Трансляцію виступу понтифіка опублікував канал Euro News.
"Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру", - сказав понтифік.
У своєму посланні папа Франциск говорив про світову політику і помолився за кілька країн, зокрема за Ємен, Ліван, Венесуелу, Ірак, Уганду і Сирію, де від війни страждають діти.
Під час різдвяної меси понтифік також заявив, що Господь любить всіх людей: "Різдво нагадує нам, що Бог продовжує нас любити усіх, навіть найгірших із нас", — зазначив Франциск.
У ніч на 25 грудня в Базиліці святого Петра проходила нічна Різдвяна Літургія під проводом Святійшого Отця Папи Римського Франциска.
Сьогодні весь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.
В Україні 25 грудня став державним вихідним у 2017 році.
Фото: vaticannews.va