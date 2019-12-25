"Репортери без кордонів" закликають звільнити Ассанжа

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в'язниці суворого режиму Белмарш.

Про це йдеться у заяві правозахисників, опублікованій у вівторок, 24 грудня.

"Згідно з повідомленнями, його (Ассанжа — ред.) стан в ув'язненні значно погіршився. Тому ми просимо його звільнити з гуманітарних міркувань", - йдеться в заяві.

Крім того, "Репортери без кордонів" закликали владу США зняти обвинувачення у шпигунстві з Ассанжа. Його екстрадиція в Сполучені Штати створить небезпечний прецедент, вважають правозахисники.

Як нагадує DW, наприкінці листопада понад 60 лікарів заявили, що життя засновника WikiLeaks - у небезпеці, він потребує термінової медичної та психологічної допомоги. На думку медиків з восьми країн, викривача необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є "реальні побоювання", що у в'язниці Ассанж "може померти".

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно творця WikiLeaks.

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.