Смертельний зсув ґрунту у Бразилії: семеро загиблих

Щонайменше семеро членів однієї родини загинули унаслідок зсуву ґрунту у місті Ресіфі на північному сході Бразилії.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцевий пожежний департамент.

Зазначається, що зсув накрив два будинки й трапився на світанку, коли мешканці спали.

“Серед загиблих було двомісячне немовля та дев’ятирічна дівчинка. Ще троє людей вижили”, - пише Xinhua.

Пожежники розповіли, що встановити причину зсуву поки не вдалося, оскільки його спричинив не дощ.

“За словами сусідів, у районі інциденту розірвалося дві труби, вивільнивши багато води, що могло зумовити зсув”, - йдеться у матеріалі.

Як раніше передавало агентство, унаслідок зсуву ґрунту під час будівництва метро у столиці Узбекистану, загинули четверо робітників.

Фото: UNGRD