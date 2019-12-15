Негода у Франції: двоє загиблих, 40 тисяч будинків знеструмлені
Про це повідомляє DW.
«Близько 40 тисяч французьких домогосподарств залишилися без електроенергії через штормові вітри. Зачеплено регіони Нова Аквітанія, Нормандія та Окситанія... В 11 департаментах зберігається підвищений - помаранчевий - рівень небезпеки», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, від наслідків негоди загинули не менше двох осіб у Новій Аквітанії. Ще п'ятеро постраждали від дерев, які впали на автомобілі. У департаменті Ланди евакуйовано близько 600 осіб.
Крім того, зсуви й повені відрізали доступ до гірськолижних станцій на курортах в департаменті Атлантичні Піренеї. За даними метеорологів, у деяких районах рівень води у річках підійматися на 30 см за годину.
Над ліквідацією наслідків стихії працюють близько 2000 фахівців. За останніми даними, електропостачання вдалося відновити в 15 тис. постраждалих домогосподарств.
Фото: twitter.com/enedis