Негода у Франції: двоє загиблих, 40 тисяч будинків знеструмлені

Через штормовий вітер у Франції загинули не менше двох осіб, десятки тисяч будинків залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє DW.

«Близько 40 тисяч французьких домогосподарств залишилися без електроенергії через штормові вітри. Зачеплено регіони Нова Аквітанія, Нормандія та Окситанія... В 11 департаментах зберігається підвищений - помаранчевий - рівень небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, від наслідків негоди загинули не менше двох осіб у Новій Аквітанії. Ще п'ятеро постраждали від дерев, які впали на автомобілі. У департаменті Ланди евакуйовано близько 600 осіб.

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Крім того, зсуви й повені відрізали доступ до гірськолижних станцій на курортах в департаменті Атлантичні Піренеї. За даними метеорологів, у деяких районах рівень води у річках підійматися на 30 см за годину.

Над ліквідацією наслідків стихії працюють близько 2000 фахівців. За останніми даними, електропостачання вдалося відновити в 15 тис. постраждалих домогосподарств.

Фото: twitter.com/enedis