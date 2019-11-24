Масштабні повені на півдні Франції забрали життя двох людей, ще одна особа зникла безвісти.

Про це повідомляє AFP.

"Двоє людей загинуло, ще одна особа зникла безвісти на півдні Франції, де рясні зливи спричинили великі повені, вода лише зараз починає відступати", - заявили місцеві чиновники.

Тіло однієї жертви знайшли у селі Муй, що на Середземноморському узбережжі, недалеко від місця, де ввечері в суботу перекинувся рятувальний човен із трьома пожежниками та трьома цивільними.

Друге тіло виявили у селі Кабассе - чоловік загинув у власній автівці.

Ще один чоловік, 70 років, зник безвісти у селі Сен-Антонін-дю-Вар після того, як уночі під час сильного дощу вийшов із дому. Його пошуки тривають.

Як повідомлялося, на південному сході Франції унаслідок негоди двоє людей зникло безвісти, ще двоє зазнало травм.

Фото: @tunistribune