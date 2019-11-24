Францію продовжує штормити, є постраждалі

На південному сході Франції унаслідок рясних дощів та шторму двоє людей зникли безвісти, ще двоє зазнали травм.

Про це інформує Euronews.

"Двоє людей зникли безвісти, щонайменше двоє зазнали травм унаслідок негоди на південному сході Франції", - йдеться у повідомленні.

Сильний дощ та шторми вразили провінції Приморські Альпи та Вар, на південному сході Франції У суботу у постраждалих регіонах було оголошено червоний сигнал тривоги через шторм та повені, а в неділю вранці його було знижено до помаранчевого.

Кілька міст у провінції Вар довелося евакуювати через ризик затоплення. У місті Біот (Приморські Альпи) міський голова попросив мешканців залишатися у приміщеннях.

О 8 вечора в суботу понад 4000 домогосподарств лишалися без електроенергії у постаждалих районах.