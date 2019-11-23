Шторм на Азові: ще п’ятьох евакуювали з острова Бірючий

На узбережжі Азовського моря, в курортній зоні смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області, триває рятувальна операція, співробітники ДСНС евакуювали з острова Бірючий ще 5 людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"23 листопада на узбережжі Азовського моря смт Кирилівка зберігається штормова погода... Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острова на суходіл", - зазначають рятувальники.

Загалом з початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям.

Окрім того, рятувальники спільно з працівниками Якимівського РЕМ Запоріжобленерго провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено.

Як раніше повідомлялося, з 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с та хвилі висотою 15-20 дм призвели до часткового затоплення Федотової коси у смт Кирилівка Якимівського району. Острів Бірючий, який з'єднується з косою вузьким перешийком, залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога по перешийку вкрита водою.

Рятувальники ДСНС спільно з органами місцевої влади проводять постійний моніторинг ситуації.