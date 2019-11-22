Затоплення курортної Кирилівки: ДСНС перекидає техніку на випадок евакуації

Через штормову погоду в курортну Кирилівку Запорізької області, де вже підтоплено 30 — 40 баз відпочинку, рятувальники перевезли важку техніку — плаваючий транспортер на випадок, якщо потрібно буде евакуювати людей по воді.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

«У селищній раді смт Кирилівка відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків негоди. Керівництво ГУ ДСНС прийняло рішення про залучення плаваючого транспортера аварійно-рятувального загону спецпризначення смт Семенівка, для перевезення людей з острова Бірючий (він з'єднується з Федотовою косою вузьким перешийком, який наразі затоплений - ред.) на косу. Наразі люди не просили про евакуацію», - прокоментували у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, на острові знаходиться близько 40 людей. Плаваючий транспортер здатен перевезти на суходіл не лише людей, а за необхідності також їхні авто.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у курортній зоні Кирилівки Запорізької області пориви вітру силою до 28 м/с призвели до підвищення рівня води та затоплення близько 40 баз відпочинку. На Федотовій косі рівень води становить від 0,5 до 1 метра. Бази відпочинку не працюють.

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За прогнозами синоптиків, впродовж доби 23 листопада на території Запорізької області очікується пориви східного вітру 15-20 м/с, на узбережжі Азовського моря та по Азовському морю 25-28 м/с, висота хвиль на Азовському морі 15-20 дм, повільне обледеніння суден (I рівень небезпечності, жовтий).