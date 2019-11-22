Море затопило чотири десятки баз відпочинку в Кирилівці

У Запорізькій області в смт Кирилівка через штормову погоду затопило близько 40 баз відпочинку, рівень води становить до 1 м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

«Станом на 11:00 22 листопада на території смт Кирилівка штормова погода не стихає: посилення східного вітру 20 м/с, пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. На даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що острів Бірючий, який з'єднаний з Федотовою косою перешийком, через підйом води залишився відрізаним від суходолу.

Рятувальники допомогли вибратися двом охоронцям з затопленої бази відпочинку «Мрія» на Федотовій косі. Як зазначається, повідомлення від охоронців, що вони не можуть самотужки покинути базу, надійшло сьогодні, о 08:40. Рятувальники, які прибули на місце події, надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили людей на автовокзал.

Штормова погода зберігається і у Бердянську. Як раніше повідомлялось, через шквальний вітер у Бердянську знеструмлено кілька районів.

За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікуються сильні пориви вітру, Приазов'ї - 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). На акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (у портах 13-15 дм).

Фото: ДСНС.