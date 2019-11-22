Азовське море штормить - хвилі у портах можуть піднятися до двох метрів

На території України у п’ятницю, 22 листопада, очікуються сильні пориви вітру, у портах Маріуполя та Бердянська висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру. Читайте також: Синоптики обіцяють штормовий вітер і мороз “22 листопада у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм)”, - йдеться у повідомленні.