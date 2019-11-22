Синоптики обіцяють штормовий вітер і мороз

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с, температура вдень до 3° морозу. Найтепліше на Закарпатті - до 11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вдень 6-11°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 листопада також хмарно і без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.