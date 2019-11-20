В Україні сьогодні без опадів, місцями туман

У більшості областей України 20 листопада буде туман, температура вдень становитиме 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 листопада хмарно, але без опадів. Вранці в більшості областей туман. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-12°, на Закарпатті до 15°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 20 листопада хмарно. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 5-7°, по області 2-7°.