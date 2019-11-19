В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують до 12° морозу

У більшості областей Україні 20 листопада буде туман, температура вдень становитиме 2-7° тепла. За кілька днів місцями буде до 12° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 листопада хмарно, але без опадів, лише вночі у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни місцями 1-3° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних, Одеській областях та Криму вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті до 15°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 листопада хмарно. Вночі невеликий дощ, туман, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

У столичній області також хмарно. Вночі невеликий дощ, туман, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

21-22 листопада в Україні мінлива хмарність. 21 листопада в західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, 22 листопада в Карпатах і на Закарпатті місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, на заході та півдні країни місцями пориви 15-22 м/с, у Приазов'ї подекуди 25 м/с.

На Лівобережжі (крім Херсонщини) вночі 21 листопада 4-9° морозу, 22 листопада 7-12° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі 22 листопада (крім крайнього півдня та заходу) 3-8° морозу (21 листопада в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°); 21-22 листопада на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°.

У Києві і Київській області 21-22 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Зниження температури до 2° тепла - 3° морозу (вночі 22 листопада до 3-8° морозу).

В Україні 23- 24 листопада без опадів, лише вночі 23 листопада в Карпатському регіоні місцями невеликий мокрий сніг та дощ.Температура вночі 2-8° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в західних та південних областях вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі 1-7° тепла, вдень 5-11°.

У Києві та столичному регіоні 23- 24 листопада без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.