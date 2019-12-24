Французькі військові вперше застосували ударний дрон у Малі

Французькі військові під час проведення антитерористичної операції у Малі вперше застосували ударний дрон для підтримки наземних сил спецназу, у результаті чого було знищено 40 джихадистів.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Це було перше застосування у ході операції бойового дрону», - заявили у французькому військовому командуванні.

Повідомляється, що операція була проведена ще минулими вихідними із застосуванням безпілотного літального апарату Reaper (американського виробництва – ред.), а також багатофункціонального винищувача Mirage 2000, які підтримали з повітря командос.

У результаті операції було знешкоджено 40 джихадистів та захоплені бойові транспортні засоби, озброєння, боєприпаси та мотоцикли.

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Франція з 2014 році проводить операцію «Бархан» в африканському регіоні Сахель, метою якої є боротьба з терористичними угрупованнями джихадистів та підтримки національних збройних сил країн регіону, включаючи Малі.

До операції залучений французький військовий контингент у складі 4500 осіб.