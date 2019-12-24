Французькі військові вперше застосували ударний дрон у Малі
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Це було перше застосування у ході операції бойового дрону», - заявили у французькому військовому командуванні.
Повідомляється, що операція була проведена ще минулими вихідними із застосуванням безпілотного літального апарату Reaper (американського виробництва – ред.), а також багатофункціонального винищувача Mirage 2000, які підтримали з повітря командос.
У результаті операції було знешкоджено 40 джихадистів та захоплені бойові транспортні засоби, озброєння, боєприпаси та мотоцикли.
Франція з 2014 році проводить операцію «Бархан» в африканському регіоні Сахель, метою якої є боротьба з терористичними угрупованнями джихадистів та підтримки національних збройних сил країн регіону, включаючи Малі.
До операції залучений французький військовий контингент у складі 4500 осіб.