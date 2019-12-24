Нові протести в Індії: у Делі затримали близько 140 осіб

В Індії у понеділок під час демонстрацій проти нового закону про громадянство затримано 140 осіб.

Про це повідомляє India Today.

«Близько 140 людей затримано в понеділок у Делі, де розпочалися нові акції протесту студентів та активістів проти внесеного закону про громадянство», - йдеться у повідомленні.

На вівторок заплановані нові акції протесту по всій країні. Деякі опозиціонери закликали своїх прибічників вийти на демонстрації.

Читайте також: Під час протестів в Індії поліція затримала майже 50 осіб

Раніше повідомлялося про 47 затриманих в Індії протестувальників та 26 загиблих.

Як повідомлялося, протести проти нового закону щодо громадянства за критерієм релігійної приналежності розпочалися в Індії 12 грудня. У зв'язку з демонстраціями у Нью-Делі відключили послуги інтернету, обміну голосовими й текстовими повідомленнями.

aljazeera.com